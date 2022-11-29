Haberler TFF 1.Lig 21 kişi gözaltında

21 kişi gözaltında

Olaylara karıştığı tespit edilen 21 kişi gözaltına alındı. İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada "Maçın 19. dakikasında misafir takım tribününde önce yoğun şekilde sis tabir edilen yanıcı madde yakıldı. Ardından buradan işaret fişeği ateşlendi. Yapılan soruşturmada sis ve işaret fişeğini statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan da taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır. Bu iki kişi 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere giriyor ardından da yoğun telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor. Tribünlerde ise suç unsuru malzemeleri kullanan 3 kişinin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşıldı. Olaylarla ilgili 21 şahıs yakalanarak gerekli adli işlemler başlatılmıştır" denildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
21 kişi gözaltında
Olaylara karıştığı tespit edilen 21 kişi gözaltına alındı. İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada "Maçın 19. dakikasında misafir takım tribününde önce yoğun şekilde sis tabir edilen yanıcı madde yakıldı. Ardından buradan işaret fişeği ateşlendi. Yapılan soruşturmada sis ve işaret fişeğini statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan da taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır. Bu iki kişi 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere giriyor ardından da yoğun telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor. Tribünlerde ise suç unsuru malzemeleri kullanan 3 kişinin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşıldı. Olaylarla ilgili 21 şahıs yakalanarak gerekli adli işlemler başlatılmıştır" denildi.
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