Yazık değil mi bu çocuklara!

Göztepe - Altay maçında yaşanan olaylarda en çok çocuklar korktu. Göztepe'de daha çok ailelerin gittiği tribüne atılan işaret fişeği büyük bir paniğe sebep oldu. Bu bölümde yer alan çocuklar, atılan işaret fişeği ve diğer yabancı maddeler sebebiyle büyük korku yaşadı. Olayların ortasında kalan çocuklardan büyük olanının, kardeşinin gözlerini kapayarak kanlı görüntüleri görmesine engel olması dikkat çekti.
Göztepe - Altaymaçında yaşanan olaylarda en çok çocuklar korktu. Göztepe'de daha çok ailelerin gittiği tribüne atılan işaret fişeği büyük bir paniğe sebep oldu. Bu bölümde yer alan çocuklar, atılan işaret fişeği ve diğer yabancı maddeler sebebiyle büyük korku yaşadı. Olayların ortasında kalan çocuklardan büyük olanının, kardeşinin gözlerini kapayarak kanlı görüntüleri görmesine engel olması dikkat çekti.