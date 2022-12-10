Keçiörengücü - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Keçiörengücü - Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 17. hafta maçında Keçiörengücü ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Keçiörengücü - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KEÇİÖRENGÜCÜ - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Keçiörengücü - Adanaspor maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da beIN SportsMAX 1 ve TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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