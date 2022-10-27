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Her bir maça ayrı bakacağız

Rizespor'un Arnavut orta sahası Papa, Bandırma deplasmanı öncesinde yeşil-mavili camiaya umut dağıttı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Her bir maça ayrı bakacağız

Papa, "Hedefimiz şampiyonluk ama şampiyonluk hedefine maç maç ulaşırsınız, biz her maça ayrı bakacağız. Her maçta ayrı bir hedefimiz olacak. Hep kazanmayı isteyeceğiz. Eğer bu maçları kazanırsak zaten sonuçta istediğimiz hedefe ulaşırız" ifadelerini kullandı.


1.Lig ekiplerinden Adanaspor'un 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Çoban, "Şampiyonluk yaşamak istiyorum. Taraftarımız yanımızda olsun yeter" dedi.


Spor Toto 1. Lig lideri Eyüpspor'da kaleci Harun Tekin, "Hedefimiz tabii ki Süper Lig'e yükselmek. Bunun için buraya geldik. Elimizden geleni yapıp, bu hedefe ulaşmak istiyoruz" dedi.


Denizlispor, Mesut Bakkal'ın yerine, takıma daha önce 1. Lig'de şampiyonluk yaşatan Yücel İldiz'in yanı sıra Mehmet Altıparmak ve Yusuf Şimşek'i de düşünüyor.


Yeni Malatyaspor'un golcüsü Cengizhan Akgün Altınordu maçı için, "İyi bir takım olmaya başladık. iİyi bir mücadele olacak ama inşallah biz kazanırız" diye konuştu.


Göztepe, 29 Ekim'de evindeki Denizlispor maçına odaklanırken, statta da Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak. Taraftarlar, stadı bayram yerine çevirecek.


Altay'da sağ bek Tolga Ünlü, takımın jokeri oldu. Zeki'nin sakatlığı sonrası orta sahada oynayan Ünlü, 1-1 biten Erzurum maçında yaptığı asistle alkış topladı.

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