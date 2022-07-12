Bandırma Fatih Kurucuk ile anlaştı

Hatayspor ile yollarını ayıran ve birçok takımın peşinde olduğu 24 yaşındaki stoper tercihini Bandırmaspor'dan yana kullandı. Bandırmaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'den de talipleri olan başarılı oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde Göztepe, Fethiye, Karagümrük ve Hatay formaları giyen Fatih Kurucuk, 142 maçta 9 gol attı. Fatih, Bandırmaspor'un transfer ettiği 13'üncü isim oldu. Bordo-beyazlılar, Dimitrios Manos, Ioannis Gelios, Georgios Koutroubis, Mateusz Holownia, Isaac Tshibangu, Sekou Camara, Mustafa Saymak, Caner Hüseyin Bağ, Baran Başyiğit, Sedat Şahintürk, Arda Akbulut ve Mahmut Keskin'i renklerine bağlamıştı.
13'ÜNCÜ İMZA
Hatay'dan ayrılan 24 yaşındaki stoperin yeni durağı, bordo-beyazlı takım oldu. Fatih, 2 yıl boyunca Bandırmaspor formasını giyecek