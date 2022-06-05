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Samsunspor Bayram Bektaş ile anlaşma sağladı

Son dakika spor haberi: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 00:15 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 00:15
Samsunspor Bayram Bektaş ile anlaşma sağladı

Daha önce anlaştığı Çağdaş Atan ve Ersan Parlatan ile resmi sözleşme imzalayamayan Samsunspor, teknik direktör koltuğu için Bayram Bektaş ile anlaştığını açıkladı. Samsunspor'dan yapılan yazılı açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda Bayram Bektaş ile yaptığı görüşmeler sonucu 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Bayram Bektaş'ın imza töreni, 8 Haziran Çarşamba saat 14.00'de Nuri Asan Tesislerimizde gerçekleşecektir."

Samsunspor, geçen sezon teknik direktör olarak sırasıyla Mehmet Altıparmak ve Fuat Çapa ile çalışmış, sezonun son 6 maçında takımın başında akademi direktörü Yücel Uyar görev yapmıştı.

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