Kevin Mayi yüzleri güldürüyor

Denizlispor'da Kevin Mayi'nin yükselen performansı teknik heyeti sevindiriyor. Sezon başında Ümraniye'den alınan Gabonlu forvet, Kocaeli'ye 2 gol atarak sayısını 5'e çıkardı. Takımın en golcüsü ise 8 kez fileleri sarsan Ömer Şişmanoğlu oldu.



TUZLA MAÇI BİLETLERİ 10-50 TL

Pazar günü Tuzla'yı ağırlayacak Denizlispor'da maç biletleri satışa çıktı. Karşılaşma 10 ile 50 TL arasında değişen fiyatlarla taraftara sunuldu. Öte yandan Teknik Direktör Mesut Bakkal, yönetim ile birlikte Denizli BB Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.