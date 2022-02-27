BB. Erzurumspor - MKE Ankaragücü: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'de BB. Erzurumspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Üst sıraları ilgilendiren maçı konuk ekip 21'inci dakikada Yusuf Abdioğlu'nun attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Ankaragücü'nden Yasin Güreler, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Uzatma dakikalarında sakatlık geçiren Pinto'nun da oyundan çıkmasıyla konuk ekip, 90 dakikayı 9 kişi tamamladı. Maça BB. Erzurumspor'un sahaya Türkçe ve İngilizce 'Savaşa Hayır' tişörtüyle çıktı.

İLK YARI

21'inci dakikada Erdem Özgenç'in kullandığı korner atışına iyi yükselen Yusuf Abdioğlu'nun kafa şutunda top ağlara gitti. 0-1

26'ncı dakikada Emircan Altıntaş'ın defansın arkasına attığı topa hareketlenen Olanere ceza alanı içinde defans oyuncularıyla mücadelede yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

40'ıncı dakikada Olanare'nin pasıyla buluşan Gökhan Alsan'ın sert şutu defanstan sekerek Süleyman Koç'un önünde kaldı. Süleyman Koç'un sert şutunda kaleci Akın Alak'ın ayaklarından dönen topla buluşan Hasek'in sert şutunu defans uzaklaştırdı.

45+1'inci dakikada Murat Uçar'ın pasıyla topu ağlara gönderen Owusu'nun golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi

İKİNCİ YARI

47'nci dakikada Estrela'nın ortasında Olanare sol çaprazdan vurdu, defans son anda topu kornere gönderdi.

55'inci dakikada Aly Malle'nin ortasında ceza alanında topla buluşan Hasek'in sert şutu defanstan döndü.

64'üncü dakikada rakibinden kurtulan Olanare'nin şutunda top kaleci Akın Alkan'da kaldı.

74'üncü dakikada Yasin Güreler, Süleyman Koç'a yaptığı hareket sonrası hakem Tugay Kaan Numanoğlu'ndan gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

85'inci dakikada Ariyibi'nin cezaalanına girdikten sonra sert şutunda top kale direğine çarparak auta gitti.

Hakem tarafından 6 dakika uzatılan zorlu 90 dakikayı Ankaragücü 1-0 galibiyetle tamamladı.



