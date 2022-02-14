Manisa kaçamadı

SPOR Toto 1. Lig'in 24. haftasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Manisa FK ime Menemenspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, ilk yarısı golsüz geçilen mücadelenin 50. dakikasında Ozegovic'in golüyle öne geçen taraf oldu: 1-0. Menemenspor'da son haftaların formda ismi Ahmet Sagat, 79'da eşitliği sağladı: 1-1. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı. Manisa FK 29, Menemenspor ise 27 puana yükseldi.
SPOR Toto 1. Lig'in 24. haftasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Manisa FK ime Menemenspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, ilk yarısı golsüz geçilen mücadelenin 50. dakikasında Ozegovic'in golüyle öne geçen taraf oldu: 1-0. Menemenspor'da son haftaların formda ismi Ahmet Sagat, 79'da eşitliği sağladı: 1-1. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı. Manisa FK 29, Menemenspor ise 27 puana yükseldi.