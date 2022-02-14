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Manisa kaçamadı

SPOR Toto 1. Lig'in 24. haftasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Manisa FK ime Menemenspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, ilk yarısı golsüz geçilen mücadelenin 50. dakikasında Ozegovic'in golüyle öne geçen taraf oldu: 1-0. Menemenspor'da son haftaların formda ismi Ahmet Sagat, 79'da eşitliği sağladı: 1-1. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı. Manisa FK 29, Menemenspor ise 27 puana yükseldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Manisa kaçamadı
SPOR Toto 1. Lig'in 24. haftasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Manisa FK ime Menemenspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, ilk yarısı golsüz geçilen mücadelenin 50. dakikasında Ozegovic'in golüyle öne geçen taraf oldu: 1-0. Menemenspor'da son haftaların formda ismi Ahmet Sagat, 79'da eşitliği sağladı: 1-1. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı. Manisa FK 29, Menemenspor ise 27 puana yükseldi.
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