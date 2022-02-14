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Eyüp’ten kritik zafer

Spor Toto 1. Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta İstanbul ekibi, Bandırma’yı Umut ve Oğulca’nın penaltıdan attığı iki golle yendi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Eyüp’ten kritik zafer
SPOR Toto 1. Lig'de üst sıralara çıkma çabasındaki Eyüpspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadeleye etkili başlayan eflatun-sarılılar, 18'inci dakikada penaltı kazandı. 20. dakikada beyaz noktanın başına gelen Eyüpspor'un 38 yaşındaki golcüsü Umut Bulut, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 82'de Bandırma'da Okan Alkan çift sarıdan kırmızı kart gördü. 90+6'da bir kez daha penaltı kazanan Eyüpspor, G.Saray'dan yeni transferi Oğulcan ile bir gol daha buldu, maç 2-0 bitti. Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Eyüpspor, puanını 40'a yükseltip 4. sıraya yerleşti. Son iki maçında liderlik yarışındaki Erzurum ve Ümraniye'yi yenerek büyük bir çıkış yakalayan Bandırmaspor ise 39 puanda kalarak 5'inci sıraya geriledi.
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