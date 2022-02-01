Haberler TFF 1.Lig Osmajic resmen Ban-Ban’da

Osmajic resmen Ban-Ban’da

Bandırmaspor, Karadağ Milli Takımı’nda da forma giyen Cadiz’in 22 yaşındaki golcüsü Milutin Osmajic’i kiraladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 06:50
Osmajic resmen Ban-Ban’da
Süper Lig hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, uzun süredir peşinde olduğu Milutin Osmajic'te mutlu sona ulaştı. İspanya 2. Lig ekibi Cadiz forması giyen Karadağlı forvet, kendisini 6 aylığına bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. 22 yaşındaki oyuncu, Beykan Şimşek ve Cüneyt Köz'ün ardından Bandırmaspor'un 3. transferi oldu. Sezon başında imza attığı Cadiz'de 15 maçta 1 kez ağları sarsan Milutin Osmajic, Karadağ Milli Takımı'nda da oynuyor. Genç oyuncu, milli formayı 8 karşılaşmada terletti.
DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği golcüler belli oldu! EURO 2020'ye damga vurmuştu...
Farah Zeynep Abdullah aşkta dikiş tutturamıyor! DJ Artz ile ilişkisini sonlarından güzel oyuncu fotoğrafları sildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor