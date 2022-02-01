Osmajic resmen Ban-Ban’da

Süper Lig hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, uzun süredir peşinde olduğu Milutin Osmajic'te mutlu sona ulaştı. İspanya 2. Lig ekibi Cadiz forması giyen Karadağlı forvet, kendisini 6 aylığına bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. 22 yaşındaki oyuncu, Beykan Şimşek ve Cüneyt Köz'ün ardından Bandırmaspor'un 3. transferi oldu. Sezon başında imza attığı Cadiz'de 15 maçta 1 kez ağları sarsan Milutin Osmajic, Karadağ Milli Takımı'nda da oynuyor. Genç oyuncu, milli formayı 8 karşılaşmada terletti.