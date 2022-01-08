Haberler TFF 1.Lig MKE Ankaragücü - Tuzlaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

MKE Ankaragücü - Tuzlaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında ağıraldığı Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 90+2'de Alperen Babacan kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 21:36
MKE Ankaragücü - Tuzlaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü, evinde Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar
5. dakikada Chahechouhe'nun sol kanattan gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Zahid'in sert şutunda kaleci Mikulic gole izin vermedi.
59. dakikada Erdem Özgenç'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Yasin Güreler'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.
72. dakikada Mehmet Murat Uçar'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Chahechouhe'nun kafa vuruşu az farkla kalenin üstünden dışarıya çıktı.
78. dakikada Murat Uçar'ın ceza sahası dışından sert şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.
90+1. dakikada gelişen Ankaragücü atağında ceza sahası içerisindeki topa yükselen Yusuf'un kafa vuruşunda top direkten döndü.
90+2. dakikada sağ kanattan Erdem Özgenç'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topla buluşan Alperen Babacan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster’de basit matematik sorusunu bilemedi! İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının elendiği o soru!
Üsküdar'da aile hekimi Alpaslan Kılıç'a saldırı: Beyaz kod verdiği çiftin test sonucu pozitif çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor