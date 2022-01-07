Adanaspor’da 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Adanaspor'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Akdeniz ekibinde 3 futbolcunun COVID-19 test sonucu pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Bursaspor müsabakası öncesi Covid-19 testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" denildi.



Ayrıca turuncu-beyazlı futbolculardan Ahmethan Köse ve Kadir Keleş sakatlıkları nedeniyle Bursaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.