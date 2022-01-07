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Adanaspor’da 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberi: Spor Toto 1. Lig'de Bursaspor ile İstanbul’da karşılaşacak olan Adanaspor’da son dakika gelişmesi yaşandı. Turuncu-beyazlı ekipte 3 futbolcunun corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 15:50
Adanaspor’da 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Adanaspor'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Akdeniz ekibinde 3 futbolcunun COVID-19 test sonucu pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Bursaspor müsabakası öncesi Covid-19 testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" denildi.

Ayrıca turuncu-beyazlı futbolculardan Ahmethan Köse ve Kadir Keleş sakatlıkları nedeniyle Bursaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

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