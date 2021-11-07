Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de milli aradan önceki son karşılaşmalar ile takımlar galibiyet arayacak. Bu kapsamda ligdeki 12. hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. Cevapları sizler için haberimizde derledik...

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı 7 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu heyecan dolu mücadele Ankara'da, Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek.