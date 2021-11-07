Haberler TFF 1.Lig Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de Ankara'nın iki önemli takımı Keçiörengücü ve Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Futbolseveler, Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçının saatini, yayıncısını merak ediyor. Peki, Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 10:24
Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de milli aradan önceki son karşılaşmalar ile takımlar galibiyet arayacak. Bu kapsamda ligdeki 12. hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. Cevapları sizler için haberimizde derledik...

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı 7 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu heyecan dolu mücadele Ankara'da, Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor