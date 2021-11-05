İkiz kardeşler inanıyor!

Geçen sezon S. Liege takımında forma giyen Semih Altıkulaç ile Lyon'da oynayan ikizi Melih Altıkulaç, Samsunspor'da buluştu. İlk kez Türkiye Kupası'nda 1922 Konya maçında giyen ikili çok mutlu olduklarını söyledi. Semih, "Hedefimiz as takımda oynamak, ilk 11'de maçlara başlamak. Sonrasında ise şampiyonluk yaşamak istiyoruz" dedi. Melih ise, "Kardeşim benden 1 ay önce geldi. Beni de ikna etti. Arkadaşlarımız bizi ayırt etsin diye ben uzun sakal bırakıyorum. Umarım çok başarılı oluruz" şeklinde konuştu.