Son dakika spor haberi: MHK'dan ezber bozan atama! Ankaragücü-Gençlerbirliği maçında...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, belki de dünya futbol tarihinde hiç yaşanmamış bir görevlendirmeye imza attı. MHK, pazar günü TFF 1. Lig'de Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak başkent derbisine hakem olarak Burak Pakkan'ı atarken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise eşi Gamze Durmuş Pakkan oldu. Böylece ikili, Türk futbol tarihine karı-koca maç yönetecek ilk hakem ekibi olarak adlarını yazdırdı.

Bu sezon kadın hakemleri ön plana çıkarma gayretleriyle dikkat çeken Serdar Tatlı MHK'sı bu hafta da ezber bozan atamalar yaptı. Geçen sezon 1. Lig'e düşen Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin karşılaşmasına Ankara bölgesi hakemi Burak Pakkan'ı yazan MHK, dördüncü hakem olarak eşi Gamze Durmuş Pakkan'ı tercih etti.

Gamze Pakkan, geçen hafta 3. Lig'de oynanan Kuşadasıspor-Orduspor maçını yönetmiş ve gözlemcisinden tam not almıştı. Pazar günü başkentin iki temsilcisi açısından büyük önem taşıyan müsabakanın dördüncü hakemi Gamze Pakkan, özellikle yedek kulübeleri ve teknik direktörlerin kontrolü ile sorumlu olacak. Bilindiği gibi MHK dördüncü hakemleri söz konusu alanın kontrolü konusunda sert biçimde uyarmış ve hakemin otoritesini bozacak davranışların asla cezasız kalmaması gerektiğinin altını çizmişti. Bu karşılaşmada her iki takım teknik direktörünü de zor bir doksan dakika bekliyor!

ÜÇ AY ÖNCE EVLENDİLER

Gamze Durmuş Pakkan ile Burak Pakkan haziran ayında dünya evine girmişlerdi. Çiftin nikah şahitliğini ise MHK üyesi Metin Tokat ile dönemin il hakem kurulu başkanı Ali Uluyol yapmış, başkentli hakemler de mutlu günlerinde onları yalnız bırakmamıştı.

Halen FIFA kokartı taşıyan Gamze Durmuş Pakkan yönettiği BAL Ligi dahil maçlardaki performansı ile sivrilmişti. Pakkan, ağustos ayı başında yine Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanan TSYD Ankara Kupası final maçını yardımcıları Sebra Çayan, Kübra Çetinkaya ve dördüncü hakemi Esen Aybayrak ile birlikte dört kadın hakem olarak başarıyla yönetmişti.

TATLI'NIN PROJESİ

MHK Başkanı Serdar Tatlı sezon başı FIFA kokartlı kadın hakemlerin de katıldığı seminerde önemli mesajlar vermişti. Tatlı, kadın hakemleri daha aktif görevlendirme konusundaki kararlığını dile getirmiş ve ilk uygulama olarak da kendilerini Süper Lig'de AVAR'da kullanmaya başlamıştı.

Ankaragücü-Gençlerbirliği maçının hakemi Burak Pakkan 32, dördüncü hakemi eşi Gamze Durmuş Pakkan ise 28 yaşında.

Gamze Durmuş Pakkan hakemi geçen yıl aralık ayında yapılan törenle FIFA kokartını takmıştı. Burak Pakkan ise "yetenekli genç hakemler" kursuna katılmış ve MHK'nin gelecek vaat edenler listesine girmişti.

FIFA KOKARTI DA VAR

Gamze Durmuş Pakkan ile Burak Pakkan, 20 Haziran'da Ankara'da hayatlarını birleştiren imzayı atarak dünyaevine girdi. MHK'nın başkent derbisinde görevlendirdiği Pakkanlar, Türk futbol tarihinde birlikte maç yöneten ilk evli çift olacak. FIFA kokartı taşıyan Gamze Durmuş Pakkan, uluslararası düzeyde de maç yönetiyor.