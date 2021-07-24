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Ceyhan büyük oynuyor

İddialı bir kadro kurmak isteyen 3. Lig ekibi Ceyhanspor, Erkan Zengin (35) ve Ergin Keleş’in (34) peşine düştü. Adana temsilcisinin, iki oyuncuyla görüşmelerde son aşamaya geldiği öğrenildi. Ceyhanspor; Turgut Doğan Şahin, Hakan Canbazoğlu ve Yakup Alkan gibi isimleri kadrosuna katarak dikkat çekmişti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Ceyhan büyük oynuyor
İddialı bir kadro kurmak isteyen 3. Lig ekibi Ceyhanspor, Erkan Zengin (35) ve Ergin Keleş'in (34) peşine düştü. Adana temsilcisinin, iki oyuncuyla görüşmelerde son aşamaya geldiği öğrenildi. Ceyhanspor; Turgut Doğan Şahin, Hakan Canbazoğlu ve Yakup Alkan gibi isimleri kadrosuna katarak dikkat çekmişti.
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