Alt liglerden haberler (04.07.2021)

SAMSUN'DA 2 TAKVİYE

Samsunspor, transfer çalışmalarında gaza bastı. Karadeniz ekibi, Erzurumspor'da forma giyen savunmacı Osman Çelik ile 2+1 yıllık, kaleci Aykut Özer ile de 3 yıllık anlaşma sağladı. Aykut son olarak Karagümrük'te oynamıştı.

'6-12 TRANSFER OLACAK'

Adanaspor teknik direktörü Fırat Gül, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. 6-12 oyuncu transfer etme düşüncemiz var" diyen Gül, "Lig içinde sahada ne yaptığını bilen, planlı, organize bir Adanaspor göreceksiniz" dedi.

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Adını 2. Lig'e yazdıran Nazilli, stadını tadilata alacak. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla stat elden geçirileceği bildirildi.

Misli.com 2'nci Lig'in yeni ekibi Somaspor, antrenmanlara 12 Temmuz Pazartesi başlayacak. Siyah-beyazlılar startı Soma Belediye Tesisleri'nde verecek.

Altınordu, sol kanat Metehan Mimaroğlu'nu Süper Lig'e uğurlamaya hazırlanıyor. İzmir ekibi, oyuncuya talip olan Adana Demir'den 400 bin euro istiyor.

3. Lig ekibi İskenderunspor'un Ceo'su Jan Olde Riekerink ile teknik direktör Ümit Karan, 300 sporcunun katıldığı seçmelerde genç yetenekleri keşfetmeye çalıştı.