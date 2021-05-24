Süper Lig aşkına! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

TFF 1. Lig play-off final müsabakası heyecanı İstanbul'da yaşanacak. Altınordu ile Altay, Süper Lig'e yükselen 3. takım olmak için kozlarını paylaşacaklar. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

ALTINORDU - ALTAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Altınordu - Altay maçı 26 Mayıs Çarşamba günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

KASA DOLACAK!

TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3'üncü ve son takımın belli olacağı Play-Off finalinde mutlu sona ulaşacak İzmir ekibi, sportif başarının yanı sıra büyük bir gelirin de sahibi olacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda çarşamba günü oynanacak Altay-Altınordu finali öncesi kentteki futbolseverler büyük heyecan yaşarken, kupayı müzesine götürmek isteyen iki takımdan biri kasasını dolduracak. 2020-21 sezonunda Süper Lig'deki tüm kulüplere katılım payı olarak 36 milyon TL'lik ödeme yapan Türkiye Futbol Federasyonu, ayakbastı parası olarak lige yeni çıkan takımlara sezon başında 18'er milyon TL ödedi. Süper Lig'de 2020-21'de yayın gelirinin yüzde 37'si ligdeki 21 kulübe eşit olarak dağıtılırken bu rakam 36 milyon TL'ye karşılık geldi. Ligde yayın gelirinden Galatasaray 209 milyon 810 bin TL ile en çok gelir elde eden kulüp olurken, küme düşen Yukatel Denizlispor 60 milyon 620 bin TL ile en düşük gelir alan kulüp oldu. Takımlar her galibiyet için 2 Milyon 700 bin TL, beraberliklerde ise 1 Milyon 400 bin TL kazandı. Toplam borcu 88 milyon TL olarak açıklanan Altay, bu sezon yaptığı ciddi yatırımın karşılığını Süper Lig'e çıkarak alıp rahatlamak isterken, altyapısından yetişen oyuncuları satan Altınordu'nun ciddi bir borcu bulunmuyor.