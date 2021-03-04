Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor'da Samet Aybaba: Kaliteli ve değerli bir kadromuz var

'da : Kaliteli ve değerli bir kadromuz var

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden ’un Teknik Direktörü , oyuncuların gelişme gösterdiğini ve takımdan memnun olduğunu söyleyerek, “Son haftalara doğru herkes birbiriyle oynayacak. Bizim hedefimize gitmemiz için çok maç kazanmamız gerekecek” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 12:31
Adana Demirspor'da Samet Aybaba: Kaliteli ve değerli bir kadromuz var

, ligin 25. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü , takımın mental ve kondisyon olarak aşağı itilmiş durumda olduğunu, ancak son alınan galibiyetin iyi geldiğini belirterek, "Kaliteli, değerli bir kadromuz var. Ancak başarısız sonuçlar takımı çok aşağı itmiş. Mental olarak da kondisyon olarak da itmiş. Maçlarda galibiyetler alınamaması da onları bir yere çekmiş. Aldığımız galibiyet çok iyi geldi. Futbolcuların motivasyonunu, çalışma isteğini artırdı. Her şey gelişmeye başladı, takımımdan memnunum" diye konuştu.

"SAMSUN GALİBİYETİ ÇOK ÖNEMLİ"
Samsunspor maçını kazanmak istediklerini söyleyen Aybaba, "Samsunspor iyi bir takım. Ekonomisi ve teknik ekibi güçlü. Eğer o takımı orada yenersek, yeniden başlatırız. Oyuncularımız galibiyeti ile dönerse bulunduğumuz konumu çok daha farklı yerlere taşırlar. Bütün oyuncularımızdan faydalanacağız" ifadelerini kullandı.

Takıma tekrardan dönen Şen'in durumundan da bahseden Samet Aybaba, "Volkan yeni geldi ve özel çalıştırıyoruz. Hazırlayacağız. Ücretini ödüyoruz. O nedenle ondan en azından bir yerde yararlanabiliriz. Onu ilk 'da ben oynatmıştım 18-19 yaşındaydı. Çok kaliteli iyi birisi. Arkadaşlarına da çok bağlı inşallah bir yer bize katkı sağlayacaktır" dedi.

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