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'a tam destek! Bayraklar caddeye asıldı

’da balık satışı yapan esnaflar şehrin en işlek caddelerinden birine 19’a 19 metre boyutundaki görselli bayrağını astılar. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 17:50
Samsunspor'a tam destek! Bayraklar caddeye asıldı

. Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden 'a destek her geçen gün büyüyor. yolunda şampiyonluğa inanan esnaflar şehrin Samsunspor'un rengi olan kırmızı-beyaza bürünmesi için kampanya başlattı. Esnaf, enine boyuna 19'a 19 metre ölçüsündeki bayrağı caddeye asarak Samsunspor'a destek çağrısında bulundular.

"Gümbür Gümbür geliyoruz. Şampiyon Samsunspor", "İnananların hikayesi mutlu sonla biter, Şampiyon Samsunspor", ve "Tek ses, tek yürek olalım" yazılı üzerinde Samsunspor Başkanı ve Samsunsporlu futbolcuların fotoğrafının bulunduğu bayrak, görenler tarafından beğenildi.
Dev bayrakları asmaktaki amaçlarını açıklayan esnaf , "Bundan önceki yıllarda da Samsunspor'a dikkat çekmek ve şehrin Samsunspor'a destek vermesi amacıyla birçok kez o sezona dair hazırladığımız bayrakları caddeye çektik. Bu Samsunspor ve memleket sevgisi bizlere atalardan miras kaldı. Başkanımız cesur yürek Yüksel Yıldırım'a olan desteğimizi de göstermek de istedik. Bizler birkaç sene içerisinde 'da ülkemizi temsil edeceğimize inanıyoruz. Bunun için de Süper Lig yarışında şehri ayağa kaldırmak istiyoruz. Bir bayrak kampanyası başlattık. Diğer esnaflarında Samsunspor bayraklarını caddelere asmalarını temenni ediyoruz. Şu anda üzerinde görsel olan Samsunspor bayraklarını 'un en işlek caddesinin üstüne çektik. 19'a 19 ebadındaki bayrağımızı, yılına da vurgu yaparak örnek olması amacıyla astık. Tüm Samsunluların Samsunspor'a destek olmasını istiyoruz" dedi.

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