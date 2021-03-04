Haberler TFF 1.Lig Altınordulu Enis Destan Avrupa'nın takibinde!

Altınordulu 'nın takibinde!

Spor Toto 1'inci Lig'de zirve yarışı veren 'da son haftalarda attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki forvet , kulüplerinin radarına girdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 12:37
Altınordulu Enis Destan Avrupa'nın takibinde!

ekibinin altyapısından yetişen genç santrforla ve 'dan bazı kulüplerin ilgilendiği öğrenildi. Bu sezon vitrine çıktığı kulübünde 17 maçta 9 kez ilk 11'de şans bulup 9 gol kaydeden Enis için nabız yoklamaya başlayan ekiplerinin sezon sonunda resmi teklif sunabileceği bildirildi.

Son 6 maçta 7 gol kaydeden 'ın bonservis ücretinin kalan 10 haftada sergileyeceği performansa göre değişiklik gösterecebileceği ifade edildi. 'da art arda attığı gollerin ardından ilk ay-yıldız heyecanını 'a seçilerek yaşayan Enis, öncelikli hedefinin kendisi gibi Altınordu'dan yetişip şu an 'de forması giyen ve gibi Avrupa'da futbol oynamak olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA