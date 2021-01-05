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Yarenler seri yaptı!

. Lig’in 17. haftasında , sahasında ’la karşılaştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 23:21 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
Yarenler seri yaptı!
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken; 42. dakikada , 'dan ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. , 62. dakikada öne geçti. Melih'in ceza sahasına ortasında iyi yükselen 'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 72'de Melih'in soldan ortasında ceza sahasına gelen topu düzgün vuruşuyla gole çevirdi: 2-0. 'nın ardından Es-Es'i de devirerek üst üste ikinci galibiyetini alan Yarenler, puanını 19'a yükseltti. Galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor ise 3 puanda kaldı
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