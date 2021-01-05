Yarenler seri yaptı!

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 23:21Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken; 42. dakikada Tolga, Eskişehirspor'dan ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bolu, 62. dakikada öne geçti. Melih'in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Fethi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 72'de Melih'in soldan ortasında ceza sahasına gelen topu Hamza düzgün vuruşuyla gole çevirdi: 2-0. Adana'nın ardından Es-Es'i de devirerek üst üste ikinci galibiyetini alan Yarenler, puanını 19'a yükseltti. Galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor ise 3 puanda kaldı