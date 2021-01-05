Demir yumruk!

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 23:23Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısının son maçında Adana Demirspor fırtınası esti... Sahasında Menemenspor'u konuk eden Akdeniz ekibi, Tayyib Talha, Hasan ve Emircan'ın ilk yarıda attığı gollerle sonuca erken gitti: 3-0. Tayyib Talha Sonuç ile henüz 6'ncı dakikada öne geçen Adana Demirspor, 30'da Hasan Kılıç ile farkı ikiye çıkartarak iyice rahatladı. 44'te Emircan ilk yarının skorunu belirledi: 3-0. İkinci golü atan Hasan, Emircan'ın kaydettiği golün de asistini yaparak skorda etkili oldu.
BURSASPOR'U AĞIRLAYACAK
Aldığı bu galibiyetle zirve yarışını bırakmayan Adana Demirspor, ikinci yarının ilk maçında sahasında Bursaspor'u ağırlayacak. Lacivertmavililer, sezonun ilk karşılaşmasında deplasmanda 3-1 yendikleri rakiplerini rövanşta da devirerek büyük bir avantaj elde etmenin peşinde. Bursaspor, ligin ilk yarısını 27 puanla 9'uncu sırada kapattı. Adana Demirspor'un en golcü ismi ise rakip fileleri 8 kez havalandıran Mehmet Akyüz oldu.