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Demir yumruk!

İlk yarının son maçında ’i ağırlayan Tayyib Talha, ve ’ın attığı gollerle galip geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 23:23 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
Demir yumruk!
. Lig'de sezonun ilk yarısının son maçında fırtınası esti... Sahasında 'u konuk eden ekibi, Tayyib Talha, ve 'ın ilk yarıda attığı gollerle sonuca erken gitti: 3-0. Tayyib Talha Sonuç ile henüz 6'ncı dakikada öne geçen Adana Demirspor, 30'da ile farkı ikiye çıkartarak iyice rahatladı. 44'te Emircan ilk yarının skorunu belirledi: 3-0. İkinci golü atan Hasan, Emircan'ın kaydettiği golün de asistini yaparak skorda etkili oldu.

BURSASPOR'U AĞIRLAYACAK

Aldığı bu galibiyetle zirve yarışını bırakmayan Adana Demirspor, ikinci yarının ilk maçında sahasında 'u ağırlayacak. Lacivertmavililer, sezonun ilk karşılaşmasında deplasmanda 3-1 yendikleri rakiplerini rövanşta da devirerek büyük bir avantaj elde etmenin peşinde. Bursaspor, ligin ilk yarısını 27 puanla 9'uncu sırada kapattı. Adana Demirspor'un en golcü ismi ise rakip fileleri 8 kez havalandıran oldu.
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