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Süper Çotanak!

44 yıllık hasretini bitirmek isteyen Çotanak, devreyi zirvede kapattı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 23:28 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
Süper Çotanak!
Sezona 44 yıllık özlemini bitirme hedefiyle başlayan , sezonun ilk yarısını 35 puanla lider tamamladı.

Yeşilbeyazlılar, 8. haftada önünde evinde aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından ligde çıkışa geçti ve son 9 maçta hiç mağlup olmadı. Son 6 karşılaşmada kalesinde gol görmeyen Çotanak, maçların son dakikalarında attığı gollerle inatçı kimliğini gösterdi ve 10 puan toplamayı başardı.

1970- 1971 sezonunda Süper Lig'e yükselen , 5 sezon burada mücadele etti. 44 yıllık özlemi bitirmek istediklerini söyleyen Başkan , "Takımımıza güveniyoruz. Sezon sonuna kadar elimizden geleni yapacağız" dedi
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