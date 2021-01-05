Süper Çotanak!

Yeşilbeyazlılar, 8. haftada Ümraniyespor önünde evinde aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından ligde çıkışa geçti ve son 9 maçta hiç mağlup olmadı. Son 6 karşılaşmada kalesinde gol görmeyen Çotanak, maçların son dakikalarında attığı gollerle inatçı kimliğini gösterdi ve 10 puan toplamayı başardı.
1970- 1971 sezonunda Süper Lig'e yükselen Karadeniz temsilcisi, 5 sezon burada mücadele etti. 44 yıllık özlemi bitirmek istediklerini söyleyen Başkan Hakan Karaahmet, "Takımımıza güveniyoruz. Sezon sonuna kadar elimizden geleni yapacağız" dedi