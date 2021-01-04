Haberler TFF 1.Lig Eskişehirspor Boluspor: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 17. haftasında son sıradaki 'a konuk olan , rakibini 2-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Bolu'ya üç puanı getiren golleri 62'de ve 73'te kaydetti. Ev sahibi , 42'de Tolga Yakut'un kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 18:30
Eskişehirspor Boluspor: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 17. haftasında ile karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleyi konuk ekip 2-0 galip tamamladı.

Boluspor, 42'de Tolga Yakut'un kırmızı kart görmesiyel 10 kişi kalan rakibi karşısında ikinci yarıda sonuca gitti.

Konuk takıma üç puanı getiren golleri 62'de ve 73'te kaydetti.

Üst üste 2. galibiyetini alan BOluspor puanını 19'a çıkarırken, ligde henüz galibiyeti bulunmayan Es-Es ise 3 puanal son sırada yer aldı.

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