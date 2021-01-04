Eskişehirspor Boluspor: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor ile Bolurspor karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleyi konuk ekip Boluspor 2-0 galip tamamladı.
Boluspor, 42'de Tolga Yakut'un kırmızı kart görmesiyel 10 kişi kalan rakibi karşısında ikinci yarıda sonuca gitti.
Konuk takıma üç puanı getiren golleri 62'de Fethi Özer ve 73'te Hamza Gür kaydetti.
Üst üste 2. galibiyetini alan BOluspor puanını 19'a çıkarırken, ligde henüz galibiyeti bulunmayan Es-Es ise 3 puanal son sırada yer aldı.