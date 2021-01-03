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İstanbulspor-: 5-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor sahasında 'u konuk etti. Tam 8 golün atıldığı mücadelede gülen taraf ev sahibi ekip İstanbulspor oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 18:06
İstanbulspor-Ankaraspor: 5-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

. Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. Tam 8 golün atıldığı mücadelede gülen taraf 5-3'lük skorla ev sahibi ekip İstanbulspor oldu.

Mücadelede gol perdesini ev sahibi ekip adına 15. dakikada İbrahim Yılmaz açarken İstanbulspor'un diğer golleri, Levent Ayçiçek (17'), İbrahim Yılmaz (46', 53') ve Onur Ergün (pen.) kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise Erdem Çetinkaya (24'), . Ayuk (43') ve . Etame (88') kaydetti.

Bu skorla İstanbulspor puanını 31'e yükseltirken, Ankaraspor 9 puanda kaldı.

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