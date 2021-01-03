İstanbulspor-Ankaraspor: 5-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında İstanbulspor ile Ankaraspor kozlarını paylaştı. Tam 8 golün atıldığı mücadelede gülen taraf 5-3'lük skorla ev sahibi ekip İstanbulspor oldu.

Mücadelede gol perdesini ev sahibi ekip adına 15. dakikada İbrahim Yılmaz açarken İstanbulspor'un diğer golleri, Levent Ayçiçek (17'), İbrahim Yılmaz (46', 53') ve Onur Ergün (pen.) kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise Erdem Çetinkaya (24'), E. Ayuk (43') ve M. Etame (88') kaydetti.

Bu skorla İstanbulspor puanını 31'e yükseltirken, Ankaraspor 9 puanda kaldı.