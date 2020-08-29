Özat Demir’de - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Özat Demir’de

Özat Demir’de

Özat Demir’de

 Lig hedefini bu sezon yakalamak isteyen teknik direktörlük görevine 'ı getirdi.

Lig hedefini bu sezon yakalamak isteyen teknik direktörlük görevine 'ı getirdi. 44 yaşındaki hoca sosyal medyadan, 'Her şeyde sen varsın, unutamadım' ifadeleriyle 1 yıllık anlaşmayı duyurdu. Özat daha önce 2019'da Demir'de 19 maçlık bir macera yaşamıştı.

  1. 29.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Özat Demir’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA