Özat Demir’de

Süper Lig hedefini bu sezon yakalamak isteyen Adana Demirspor teknik direktörlük görevine Ümit Özat'ı getirdi. 44 yaşındaki hoca sosyal medyadan, 'Her şeyde sen varsın, unutamadım' ifadeleriyle 1 yıllık anlaşmayı duyurdu. Özat daha önce 2019'da Adana Demir'de 19 maçlık bir macera yaşamıştı.