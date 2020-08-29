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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Sıra Onur’da

Sıra Onur’da

hızlı ekibi , 'te de mutlu sona yakın...

hızlı ekibi , 'te de mutlu sona yakın... Geçtiğimiz sezon Yılport 'dan kiralanan 27 yaşındaki sol kanat ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Kömür'deki performansıyla 'un yolunu tutan Onur, Sakaryaspor'da 10 karşılaşmada 3 asistle oynadı.

  1. 29.8.2020
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