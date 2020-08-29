Sow zamanı
Ümraniye, F.Bahçe’nin Senegalli eski golcüsü Moussa Sow’u (34) renklerine bağladı. Fransız forvet Kevin Mayi (27) ise imzaya kaldı.
TFF 1. Lig'de günün transfer bombasını patlatan ekip Ümraniyaspor oldu. İstanbul ekibi, Moussa Sow'u renklerine bağladığını duyurdu. 34 yaşındaki Senegalli golcünÜn transferini kendine has rövaşata gollerinden oluşan bir videoyla duyuran Ümraniye, 1+1 yıllık sözleşmeye imza atıldığı bildirdi. Son olarak Gaziantep FK forması giyen Sow, F.Bahçe formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başarmıştı.
185 MAÇTA 75 GOL
Sarı-lacivertli formayla iki farklı dönemde 185 maça çıkan Sow, 75 gol, 32 asistle oynamıştı. Tecrübeli oyuncu, kariyerinde Rennes, Lille, Sedan, Al Ahli, Al Shabab ve Bursaspor formaları giydi. Sow'da mutlu sona ulaşan Ümraniyespor, son olarak Brest forması giyen Kevin Mayi ile de el sıkıştı. 27 yaşındaki Fransız forvetin önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.
- 29.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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