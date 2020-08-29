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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Sow zamanı

Sow zamanı

Ümraniye, F.Bahçe’nin Senegalli eski golcüsü ’u (34) renklerine bağladı. Fransız forvet (27) ise imzaya kaldı.

1. Lig'de günün bombasını patlatan ekip Ümraniyaspor oldu. ekibi, 'u renklerine bağladığını duyurdu. 34 yaşındaki Senegalli golcünÜn transferini kendine has rövaşata gollerinden oluşan bir videoyla duyuran Ümraniye, 1+1 yıllık sözleşmeye imza atıldığı bildirdi. Son olarak FK forması giyen Sow, F.Bahçe formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başarmıştı.

185 MAÇTA 75 GOL

Sarı-lacivertli formayla iki farklı dönemde 185 maça çıkan Sow, 75 gol, 32 asistle oynamıştı. Tecrübeli oyuncu, kariyerinde Rennes, Lille, Sedan, Al Ahli, Al Shabab ve formaları giydi. Sow'da mutlu sona ulaşan Ümraniyespor, son olarak Brest forması giyen ile de el sıkıştı. 27 yaşındaki Fransız forvetin önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.

  1. 29.8.2020
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