Sow zamanı

TFF 1. Lig'de günün transfer bombasını patlatan ekip Ümraniyaspor oldu. İstanbul ekibi, Moussa Sow'u renklerine bağladığını duyurdu. 34 yaşındaki Senegalli golcünÜn transferini kendine has rövaşata gollerinden oluşan bir videoyla duyuran Ümraniye, 1+1 yıllık sözleşmeye imza atıldığı bildirdi. Son olarak Gaziantep FK forması giyen Sow, F.Bahçe formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başarmıştı.

185 MAÇTA 75 GOL

Sarı-lacivertli formayla iki farklı dönemde 185 maça çıkan Sow, 75 gol, 32 asistle oynamıştı. Tecrübeli oyuncu, kariyerinde Rennes, Lille, Sedan, Al Ahli, Al Shabab ve Bursaspor formaları giydi. Sow'da mutlu sona ulaşan Ümraniyespor, son olarak Brest forması giyen Kevin Mayi ile de el sıkıştı. 27 yaşındaki Fransız forvetin önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.