Bandırmaspor'a yeni sponsor! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor'a yeni sponsor!

Bandırmaspor'a yeni sponsor!

Bandırmaspor'a yeni sponsor!

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Bandırma Özel Royal Hastanesiyle isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.

Bandırma Palas Oteli'nde düzenlenen imza törenine, Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez ve yönetim kurulu üyeleri, Bandırma Özel Royal Hastanesi Yönetim Kurulu Eş Başkanları Op. Dr. Ercan Sevinç ile Op. Dr. Gürsel Kurt katıldı.

Törende konuşan bordo-beyazlı kulübün başkanı Onur Göçmez, Bandırmaspor'un ilk defa yerel bir firmayla isim anlaşması yaptığını söyledi.

Ligde iyi mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Göçmez, "Çok dikkatli olmalıyız. Finansal anlamda güçlü olan takımın kalacağı veya yukarı çıkabileceği bir ligde mücadele edeceğiz. Ben bu tarihi günde değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bandırma Özel Royal Hastanesi Yönetim Kurulu Eş Başkanları Op. Dr. Ercan Sevinç ve Op. Dr. Gürsel Kurt da Royal Hastanesi olarak Bandırmaspor'a isim sponsoru olmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Bandırmaspor, 2020-2021 sezonunda TFF 1. Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor adı ile mücadele edecek.

  1. 28.08.2020
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