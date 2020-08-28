Moussa Sow Ümraniyespor'da! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Moussa Sow'un yeni takımı belli oldu! 1+1 yıllık imza

Ümraniyespor'da!

Moussa Sow Ümraniyespor'da!

1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Senegalli golcü 'u kadrosuna kattı. ekibi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile transferi duyurdu.

Ümraniyespor, bir dönem , ve FK formalarını giyen 'u renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlılar, deneyimli santrfor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.


  1. 28.08.2020
  2. Güncelleme: 28.08.2020 13:29
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