Moussa Sow Ümraniyespor'da!
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Senegalli golcü Moussa Sow'u kadrosuna kattı. İstanbul ekibi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile transferi duyurdu.
Ümraniyespor, bir dönem Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK formalarını giyen Moussa Sow'u renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlılar, deneyimli santrfor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 28.08.2020
- Güncelleme: 28.08.2020 13:29
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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