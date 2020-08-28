Son dakika haberine göre TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, yollarını ayırdığı teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın yerine Ümit Özat'la anlaşmaya vardı.
Bu sezon Süper Lig'e çıkma şansını play-off'larda yitiren TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırdı. Son dakika haberine göre Akdeniz temsilcisi, daha önce de kulüpte görev yapan Ümit Özat'la anlaşmaya vardı.
43 yaşındaki çalıştırıcı, 8 Şubat 2019'da göreve geldiği mavi-lacivertli takımdan 3 Eylül 2019'da ayrılmıştı. Adana ekibinin ardından Bosna Hersek temsilcisi Celik Zenica'nın başına geçen Özat, haziran ayından beri boştaydı.
- 28.08.2020
- Güncelleme: 28.08.2020 11:44
- Son dakika: Adana Demirspor Ümit Özat'la anlaşmaya vardı
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Adana Demirspor Ümit Özat'la anlaşmaya vardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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