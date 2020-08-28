Son dakika: Adana Demirspor Ümit Özat'la anlaşmaya vardı

Bu sezon Süper Lig'e çıkma şansını play-off'larda yitiren TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırdı. Son dakika haberine göre Akdeniz temsilcisi, daha önce de kulüpte görev yapan Ümit Özat'la anlaşmaya vardı.

43 yaşındaki çalıştırıcı, 8 Şubat 2019'da göreve geldiği mavi-lacivertli takımdan 3 Eylül 2019'da ayrılmıştı. Adana ekibinin ardından Bosna Hersek temsilcisi Celik Zenica'nın başına geçen Özat, haziran ayından beri boştaydı.