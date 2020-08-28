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28 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Ümit Özat'la anlaşma sağlandı! İşte yeni takımı

Son dakika: Demirspor 'la anlaşmaya vardı

Son dakika: Adana Demirspor Ümit Özat'la anlaşmaya vardı

Son dakika haberine göre 1. Lig takımlarından Demirspor, yollarını ayırdığı teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın yerine 'la anlaşmaya vardı.

Bu sezon Süper Lig'e çıkma şansını play-off'larda yitiren 1. Lig ekibi Demirspor, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırdı. Son dakika haberine göre Akdeniz temsilcisi, daha önce de kulüpte görev yapan 'la anlaşmaya vardı.

43 yaşındaki çalıştırıcı, 8 Şubat 2019'da göreve geldiği mavi-lacivertli takımdan 3 Eylül 2019'da ayrılmıştı. Adana ekibinin ardından Bosna Hersek temsilcisi Celik Zenica'nın başına geçen Özat, haziran ayından beri boştaydı.

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  1. 28.08.2020
  2. Güncelleme: 28.08.2020 11:44
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