Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'tan Manuel Fernandes sözleri! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Manuel Fernandes...

başkanı 'tan sözleri!

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'tan Manuel Fernandes sözleri!

Adı 1. Lig ekiplerinden 'la anılan 'le ilgili açıklama geldi. ekibinin başkanı , iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Bir dönem forması da giyen Portekizli yıldız 'in adı 'la anılıyordu. Kulüp başkanı 'tan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Ajansspor'a konuşan Sancak, "Manuel Fernandes ile anlaştığımız iddiası gerçeği yansıtmıyor. Yabancı futbolcu transferimiz olmayacak. Kadromuzda toplam da 8 tane yabancı futbolcumuz var" dedi.

BEŞİKTAŞ'TA DA OYNADI

Son olarak Rus ekibi 'da forma giyen 34 yaşındaki Portekizli futbolcu 2012-2014 yılları arasında Beşiktaş'ta oynamıştı.

  1. 27.08.2020
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