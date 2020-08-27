Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'tan Manuel Fernandes sözleri!
Adı TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'la anılan Manuel Fernandes'le ilgili açıklama geldi. Akdeniz ekibinin başkanı Murat Sancak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Portekizli yıldız Manuel Fernandes'in adı Adana Demirspor'la anılıyordu. Kulüp başkanı Murat Sancak'tan konuya ilişkin bir açıklama geldi.
Ajansspor'a konuşan Sancak, "Manuel Fernandes ile anlaştığımız iddiası gerçeği yansıtmıyor. Yabancı futbolcu transferimiz olmayacak. Kadromuzda toplam da 8 tane yabancı futbolcumuz var" dedi.
BEŞİKTAŞ'TA DA OYNADI
Son olarak Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen 34 yaşındaki Portekizli futbolcu 2012-2014 yılları arasında Beşiktaş'ta oynamıştı.
- 27.08.2020
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