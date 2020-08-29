Alt liglerden haberler (29.09.20)
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...
BENTLEY BAN-BAN'DA
Bandırmaspor'un geçen sezon Ümraniyespor forması giyen Bentley Akabueze ile anlaşma sağladığı öğrenildi. 31 yaşındaki Nijeryalı on numaranın kısa sürede imza atacağı bildirildi. Akabueze, geçen yıl 33 maçta 3 gol, 4 asistle oynamıştı.
MENEMEN ATAKTA
Menemenspor, sol bek Doğa İşeri ile anlaşma sağladı. Geçen sezonu Altay'da tamamlayan 28 yaşındaki oyuncuyla her konuda el sıkışıldığı öğrenildi. Erzurum ve Balıkesirs formaları da giyen tecrübeli savunmacı, geçen yıl 7 maçta oynadı.
AKYEL ADANA'DA
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Adanaspor'un, Fatih Akyel'le anlaştığı öğrenildi. Daha önce Nazilli, İnegöl ve Zonguldak gibi takımlarda görev yapan 42 yaşındaki hoca, son olarak Gümüşhane'yi çalıştırdı.
ALTAY'DAN İMZA ŞOV
Altay daha önce anlaştığı üç isme imza attırdı. Kayserispor'dan sol kanat Ziya Alkurt, Ümraniye'nin orta sahası Timur Temeltaş ve İstanbulspor'un sağ beki Rıdvan Şimşek siyah-beyazlı sözleşmeyi imzaladı.
- 29.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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