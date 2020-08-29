Alt liglerden haberler (29.09.20)

BENTLEY BAN-BAN'DA

Bandırmaspor'un geçen sezon Ümraniyespor forması giyen Bentley Akabueze ile anlaşma sağladığı öğrenildi. 31 yaşındaki Nijeryalı on numaranın kısa sürede imza atacağı bildirildi. Akabueze, geçen yıl 33 maçta 3 gol, 4 asistle oynamıştı.

MENEMEN ATAKTA

Menemenspor, sol bek Doğa İşeri ile anlaşma sağladı. Geçen sezonu Altay'da tamamlayan 28 yaşındaki oyuncuyla her konuda el sıkışıldığı öğrenildi. Erzurum ve Balıkesirs formaları da giyen tecrübeli savunmacı, geçen yıl 7 maçta oynadı.

AKYEL ADANA'DA

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Adanaspor'un, Fatih Akyel'le anlaştığı öğrenildi. Daha önce Nazilli, İnegöl ve Zonguldak gibi takımlarda görev yapan 42 yaşındaki hoca, son olarak Gümüşhane'yi çalıştırdı.

ALTAY'DAN İMZA ŞOV

Altay daha önce anlaştığı üç isme imza attırdı. Kayserispor'dan sol kanat Ziya Alkurt, Ümraniye'nin orta sahası Timur Temeltaş ve İstanbulspor'un sağ beki Rıdvan Şimşek siyah-beyazlı sözleşmeyi imzaladı.