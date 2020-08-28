Alt liglerden haberler (28.08.2020)
Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
19 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK
TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 2020-2021 sezonu grupları belli oldu. 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak ikiye ayrılırken, Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alıyor. 3. Lig'de 2, 3 ve 4. Grup'ta 17, 1. Grup'ta ise 16 takım bulunuyor. Sezon 19 Eylül'de start alacak.
KISA KISA...
Adana, son olarak olarak Hatay forması giyen 28 yaşındaki sağ bek Furkan Şeker'i kadrosuna kattı.
TFF 3. Lig ekibi Kızılcabölük, Denizli'den 22 yaşındaki sağ bek Emre Sağlık'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Akhisar'da 5 isim koronavirüse yakalandı. Geçen sezon da Yılmaz Vural ve 11 isme hastalık bulaşmıştı.
- 28.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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