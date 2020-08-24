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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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’da olay

Bursaspor’da olay

Timsahların kongresinin ilk ayağında .

Timsahların kongresinin ilk ayağında . Bir grup, kongre üyesi Hakan Dinçtürk'e saldırdı. Çevik kuvvet polislerinin müdahale ettiği olaylar daha da büyümeden önlendi. 30 Ağustos'a ertelendi.

  1. 24.8.2020
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