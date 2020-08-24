Alt liglerden haberler (24.08.20) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Alt liglerden haberler (24.08.20)

Alt liglerden haberler (24.08.20)

TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

MUHAMMED YOLCU

Altınordu'nun orta saha oyuncusu Muhammed Mert henüz 'e dönmedi. İlk etapta 14 gün rapor alan 25 yaşındaki futbolcunun, 12 günlük yeni bir rapor aldığı kaydedildi. Muhammed, Hatayspor, veya 'e gitmek istiyor.

SİDİBE, MENEMEN'E

sezonunun hareketli ekiplerinden Menemenspor, kanat oyuncusu Modibo Sidibe'nin peşine düştü. Slovakya'nın Zemplin ekibinde forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla görüşmeler başladı. Sidibe bu transfere çok sıcak bakıyor.

BEKİR BOLUSPOR'DA

Yarenler orta sahasını güçlendirdi. geçtiğimiz sezonu Giresunspor'da geçiren 32 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağladı. 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

KIRŞEHIR BELEDİYE

Belediyespor, FK'da forma giyen Volkan Altınsoy'u kaptı. 30 yaşındaki stoper yeni takımına resmi imzayı attı. Başarılı bir sezon geçireceklerini kaydetti.

ERZİNCANSPOR

'nın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 'in yeni adresi Erzincanspor oldu. Hakan transferi gerçekleştiği için mutlu olduğunu belirtti.

SARIYER

Beyaz Martılar transferde harekete geçti. Sancaktepe FK formas giyen tecrübeli stoper Ozan Tahtaişleyen ile prensipte anlaştı. Ozan mutlu olduğunu ifade etti. "Hedefimiz bir üst lig" diye konuştu.

EYÜPSPOR

temsilcisi, Hekimoğlu Trabzon FK'nın golücüsü Taha Balcı ile anlaşmaya vardı. Taha, Eyüpspor'da başarılı olacağını söyledi. Taraftara zafer sözü verdi.

  1. 24.8.2020
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