Alt liglerden haberler (24.08.20)

MUHAMMED YOLCU

Altınordu'nun orta saha oyuncusu Muhammed Mert henüz İzmir'e dönmedi. İlk etapta 14 gün rapor alan 25 yaşındaki futbolcunun, 12 günlük yeni bir rapor aldığı kaydedildi. Muhammed, Hatayspor, Samsunspor veya Gaziantep'e gitmek istiyor.

SİDİBE, MENEMEN'E

Transfer sezonunun hareketli ekiplerinden Menemenspor, kanat oyuncusu Modibo Sidibe'nin peşine düştü. Slovakya'nın Zemplin ekibinde forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla görüşmeler başladı. Sidibe bu transfere çok sıcak bakıyor.

BEKİR BOLUSPOR'DA

Yarenler orta sahasını güçlendirdi. Boluspor geçtiğimiz sezonu Giresunspor'da geçiren 32 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağladı. Bekir Yılmaz 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

KIRŞEHIR BELEDİYE

Kırşehir Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon FK'da forma giyen Volkan Altınsoy'u kaptı. 30 yaşındaki stoper yeni takımına resmi imzayı attı. Başarılı bir sezon geçireceklerini kaydetti.

ERZİNCANSPOR

Kasımpaşa'nın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Demir'in yeni adresi Erzincanspor oldu. Hakan transferi gerçekleştiği için mutlu olduğunu belirtti.

SARIYER

Beyaz Martılar transferde harekete geçti. Sancaktepe FK formas giyen tecrübeli stoper Ozan Tahtaişleyen ile prensipte anlaştı. Ozan mutlu olduğunu ifade etti. "Hedefimiz bir üst lig" diye konuştu.

EYÜPSPOR

İstanbul temsilcisi, Hekimoğlu Trabzon FK'nın golücüsü Taha Balcı ile anlaşmaya vardı. Taha, Eyüpspor'da başarılı olacağını söyledi. Taraftara zafer sözü verdi.