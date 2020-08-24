Alt liglerden haberler (24.08.20)
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...
MUHAMMED YOLCU
Altınordu'nun orta saha oyuncusu Muhammed Mert henüz İzmir'e dönmedi. İlk etapta 14 gün rapor alan 25 yaşındaki futbolcunun, 12 günlük yeni bir rapor aldığı kaydedildi. Muhammed, Hatayspor, Samsunspor veya Gaziantep'e gitmek istiyor.
SİDİBE, MENEMEN'E
Transfer sezonunun hareketli ekiplerinden Menemenspor, kanat oyuncusu Modibo Sidibe'nin peşine düştü. Slovakya'nın Zemplin ekibinde forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla görüşmeler başladı. Sidibe bu transfere çok sıcak bakıyor.
BEKİR BOLUSPOR'DA
Yarenler orta sahasını güçlendirdi. Boluspor geçtiğimiz sezonu Giresunspor'da geçiren 32 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağladı. Bekir Yılmaz 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
KIRŞEHIR BELEDİYE
Kırşehir Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon FK'da forma giyen Volkan Altınsoy'u kaptı. 30 yaşındaki stoper yeni takımına resmi imzayı attı. Başarılı bir sezon geçireceklerini kaydetti.
ERZİNCANSPOR
Kasımpaşa'nın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Demir'in yeni adresi Erzincanspor oldu. Hakan transferi gerçekleştiği için mutlu olduğunu belirtti.
SARIYER
Beyaz Martılar transferde harekete geçti. Sancaktepe FK formas giyen tecrübeli stoper Ozan Tahtaişleyen ile prensipte anlaştı. Ozan mutlu olduğunu ifade etti. "Hedefimiz bir üst lig" diye konuştu.
EYÜPSPOR
İstanbul temsilcisi, Hekimoğlu Trabzon FK'nın golücüsü Taha Balcı ile anlaşmaya vardı. Taha, Eyüpspor'da başarılı olacağını söyledi. Taraftara zafer sözü verdi.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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