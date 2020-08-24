Menemenspor Liverpool altyapısından yetişen Ngoo ile anlaşma sağladı
Menemenspor'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. İzmir ekibi, İngiliz devi Liverpool altyapısından yetişen Michael Ngoo ile anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcunun hafta içinde kampa çıkacağı belirtildi.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, daha önce teklif götürdüğü forvet oyuncusu Michael Ngoo ile anlaşma sağladı. Sezon biter bitmez Nijerya asıllı İngiliz futbolcuyla temasa geçen sarı-lacivertliler 27 yaşındaki futbolcunun işini bitirdi. Menemen'de Afyonkarahisar kampı başlarken Ngoo'nun hafta içinde kampa katılacağı bildirildi. Arnavutluk'un KF Tirana takımında top koşturan Ngoo, dünya devi Liverpool'un altyapısından yetişti. Geçen sezon Arnavutluk Ligi'nde 31 maça çıkan oyuncu 13 kez fileleri sarstı. Menemenspor, 10 gün sürecek Afyon kampında 2 hazırlık maçı oynayacak.
- 24.08.2020
- Güncelleme: 24.08.2020 14:09
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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