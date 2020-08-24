Menemenspor Liverpool altyapısından yetişen Ngoo ile anlaşma sağladı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Liverpool'dan Menemenspor'a! Anlaşma sağlandı

Menemenspor altyapısından yetişen Ngoo ile anlaşma sağladı

Menemenspor Liverpool altyapısından yetişen Ngoo ile anlaşma sağladı

Menemenspor'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. ekibi, İngiliz devi altyapısından yetişen ile anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcunun hafta içinde kampa çıkacağı belirtildi.

1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, daha önce teklif götürdüğü forvet oyuncusu ile anlaşma sağladı. Sezon biter bitmez asıllı İngiliz futbolcuyla temasa geçen sarı-lacivertliler 27 yaşındaki futbolcunun işini bitirdi. Menemen'de kampı başlarken Ngoo'nun hafta içinde kampa katılacağı bildirildi. Arnavutluk'un KF Tirana takımında top koşturan Ngoo, dünya devi 'un altyapısından yetişti. Geçen sezon Arnavutluk Ligi'nde 31 maça çıkan oyuncu 13 kez fileleri sarstı. Menemenspor, 10 gün sürecek Afyon kampında 2 hazırlık maçı oynayacak.


  1. 24.08.2020
  2. Güncelleme: 24.08.2020 14:09
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