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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Quaresma ile görüşüyoruz

Quaresma ile görüşüyoruz

Altay Başkanı , Portekizli yıldızı doğruladı.

'e yükselmek isteyen Altay güçlü bir kadro hazırlıyor. Başkan , Spor'a yaptığı açıklamada ile görüştüklerini doğruladı. Ekmekçioğlu "2-3 transfer daha yapmayı düşünüyoruz. Quaresma dünya çapında kendini kanıtlamış bir oyuncu. Onunla ilgili görüşmemiz oldu. Hala da devam ediyor. Biz teklifimizi sunduk. Gündemimizde olan bir futbolcu. Umarım olumlu sonuçlanır" dedi.

  1. 24.8.2020
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