Quaresma ile görüşüyoruz

Süper Lig'e yükselmek isteyen Altay güçlü bir kadro hazırlıyor. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Ricardo Quaresma ile görüştüklerini doğruladı. Ekmekçioğlu "2-3 transfer daha yapmayı düşünüyoruz. Quaresma dünya çapında kendini kanıtlamış bir oyuncu. Onunla ilgili görüşmemiz oldu. Hala da devam ediyor. Biz teklifimizi sunduk. Gündemimizde olan bir futbolcu. Umarım olumlu sonuçlanır" dedi.