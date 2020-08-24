Quaresma ile görüşüyoruz
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Portekizli yıldızı doğruladı.
Süper Lig'e yükselmek isteyen Altay güçlü bir kadro hazırlıyor. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Ricardo Quaresma ile görüştüklerini doğruladı. Ekmekçioğlu "2-3 transfer daha yapmayı düşünüyoruz. Quaresma dünya çapında kendini kanıtlamış bir oyuncu. Onunla ilgili görüşmemiz oldu. Hala da devam ediyor. Biz teklifimizi sunduk. Gündemimizde olan bir futbolcu. Umarım olumlu sonuçlanır" dedi.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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