9 imza birden

TFF 1. Lig'de bu sezon üst sıralara oynamayı hedefleyen Giresunspor transferde hareketli bir günü geride bıraktı. Çotanaklar daha önce anlaşmaya vardığı tam 9 oyuncuya resmi imzayı attırdı. Hayrullah Bilazer, Serginho, Muhammet Himmet Ertürk, Hüsamettin Tut, Michal Nalepa, Tolgahan Acar, Sergen Piçiniol, Eren Tozlu ve Kerem Kalafat dün attıkları imzalarla resmen Giresunlu oldular. Sel felaketiyle Türkiye'nin etrafında bir olduğu şehre bir nebze de olsa moral geldi.

'HAYIRLI OLSUN'

Giresunspor, Beşiktaş'tan kiraladığı Kerem Kalafat hariç diğer 8 isimle 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıl sözleşme yaptı. Karadeniz ekibinde başkan Hakan Karaahmet "Yeni transferlerimizin imza töreni için bir araya geldik. Umutlu başlıyoruz. Güçlü bir kadro oluşturuyoruz. Şehrimizi Süper Lig'e taşımak istiyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Karaahmet, sel felaketinde şehit düşen askerimiz ve vatandaşlarımızın unutulmayacağını söyledi.