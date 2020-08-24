9 imza birden
Hayrullah, Serginho, Himmet, Hüsamettin, Nalepa, Tolgahan, Sergen, Eren ve Kerem imzaladı. Karaahmet “Sel felaketzedelerini unutmayacağız” dedi.
TFF 1. Lig'de bu sezon üst sıralara oynamayı hedefleyen Giresunspor transferde hareketli bir günü geride bıraktı. Çotanaklar daha önce anlaşmaya vardığı tam 9 oyuncuya resmi imzayı attırdı. Hayrullah Bilazer, Serginho, Muhammet Himmet Ertürk, Hüsamettin Tut, Michal Nalepa, Tolgahan Acar, Sergen Piçiniol, Eren Tozlu ve Kerem Kalafat dün attıkları imzalarla resmen Giresunlu oldular. Sel felaketiyle Türkiye'nin etrafında bir olduğu şehre bir nebze de olsa moral geldi.
'HAYIRLI OLSUN'
Giresunspor, Beşiktaş'tan kiraladığı Kerem Kalafat hariç diğer 8 isimle 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıl sözleşme yaptı. Karadeniz ekibinde başkan Hakan Karaahmet "Yeni transferlerimizin imza töreni için bir araya geldik. Umutlu başlıyoruz. Güçlü bir kadro oluşturuyoruz. Şehrimizi Süper Lig'e taşımak istiyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Karaahmet, sel felaketinde şehit düşen askerimiz ve vatandaşlarımızın unutulmayacağını söyledi.
- 24.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
9 imza birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.