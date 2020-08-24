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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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9 imza birden

9 imza birden

Hayrullah, Serginho, Himmet, Hüsamettin, Nalepa, Tolgahan, Sergen, Eren ve Kerem imzaladı. Karaahmet “ felaketzedelerini unutmayacağız” dedi.

1. Lig'de bu sezon üst sıralara oynamayı hedefleyen Giresunspor transferde hareketli bir günü geride bıraktı. Çotanaklar daha önce anlaşmaya vardığı tam 9 oyuncuya resmi imzayı attırdı. Hayrullah Bilazer, Serginho, Muhammet Himmet Ertürk, Hüsamettin Tut, Michal Nalepa, , Sergen Piçiniol, Eren Tozlu ve dün attıkları imzalarla resmen Giresunlu oldular. felaketiyle 'nin etrafında bir olduğu şehre bir nebze de olsa moral geldi.

'HAYIRLI OLSUN'

Giresunspor, 'tan kiraladığı Kerem Kalafat hariç diğer 8 isimle 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıl sözleşme yaptı. ekibinde başkan Hakan Karaahmet "Yeni transferlerimizin imza töreni için bir araya geldik. Umutlu başlıyoruz. Güçlü bir kadro oluşturuyoruz. Şehrimizi 'e taşımak istiyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Karaahmet, sel felaketinde şehit düşen askerimiz ve vatandaşlarımızın unutulmayacağını söyledi.

  1. 24.8.2020
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