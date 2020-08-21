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21 Ağustos 2020, Cuma
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oyuncu gelecek

3-4 oyuncu gelecek

Altınordu’nun hocası , çalışmaları hakkında bilgi verdi; “Temas halinde olduğumuz futbolcu var” ifadelerini kullandı

Altınordu'nun hocası , görüştükleri futbolcuyu kadrolarına dahil etmek istediklerini bildirdi. Yeni sezon çalışmalarının çok verimli geçtiğini belirten Eroğlu, "İstediğimiz kadar hazırlık maçı yapamayacağız ama lige hazır olacağız" dedi. Eroğlu, takımdan ayrılan isimlerin olduğunu belirttikten sonra çalışmaları için de bilgi verdi: "Temas halinde olduğumuz 3-4 futbolcu var. Bunları kadromuza katmayı düşünüyoruz. Özellikle hücum bölgesine düşünüyoruz. Ahmet İlhan aramıza katıldı. Belki aramızdan ayrılan arkadaşlarımız da olabilir. Çünkü onlara da transfer teklifleri geliyor. Süreç tabii ki önümüzde günlerde daha netleşecek. Biz şu anki kadromuzu en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz." Eroğlu, lig başlayana kadar 2 veya 3 hazırlık maçı yapmayı planladıklarını da kaydetti.
  1. 21.8.2020
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