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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Yameogo Samsun’da

Yameogo Samsun’da

1. Lig ekibi Yılport 'da Başkanı 'ın anlaşma sağladıkları 19 yaşındaki defans oyuncusunun kim olduğu merakla bekleniyordu. Bu futbolcunun olduğu öğrenildi.

1. Lig ekibi Yılport 'da Başkanı 'ın anlaşma sağladıkları 19 yaşındaki defans oyuncusunun kim olduğu merakla bekleniyordu. Bu futbolcunun olduğu öğrenildi. Bu genç stoperin 'dan kulübü takibe almasıyla ayyuka çıktı. Son olarak Slovenya 1. Lig ekibi Tabor Sezana'da forma giyen Yameogo, 1.84 boyunda. Geçen sezon Slovenya'da 12 maça çıkan Yameogo, 1 asist yaparken bin 52 dakika süre buldu. Samsunspor daha önce dış transferde Wisla Krakow'dan 26 yaşındaki orta saha Savicevic ve Jerusalem'den 25 yaşındaki sol kanat Plumain'i renklerine bağlamıştı.
  1. 20.8.2020
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