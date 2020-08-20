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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Menemen’e müjde

Menemen’e müjde

Geçtiğimiz hafta 9 futbolcusu ve 1 personelinde koronavirüse rastlanan 'da takıma son yapılan test sonuçlarının tamamı negatif çıktı.

Geçtiğimiz hafta 9 futbolcusu ve 1 personelinde koronavirüse rastlanan 'da takıma son yapılan test sonuçlarının tamamı negatif çıktı. Sarı-lacivertliler bu haberle moral kazanırken Pazarspor'dan Mehmet Aytemiz ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki sol kanat, geçen sezon 28 maça çıkarken 11 kez fileleri sarsarak dikkatleri üzerine çekmişti.
  1. 20.8.2020
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