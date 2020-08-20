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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Gökhan Bandırma’da

Gökhan Bandırma’da

Bandırmaspor, Akhisarspor’dan ayrılan file bekçisi ile el sıkıştı. 31 yaşındaki kaleciyle 1+1 yıllık anlaşıldı.

1. Lig'in yeni ekibi Bandırmaspor, 'dan ayrılan tecrübeli kaleci ile el sıkıştı. Afyon'da yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren bordo-beyazlıların kısa sürede imza töreni yapacağı kaydedildi. Geçen sezon Akhisar'ın kalesini 29 maçta koruyan 31 yaşındaki file bekçisi 35 gol yedi. 29 maçın 8'inde ise kalesini kapatmayı başardı. Altay'da başlayan Gökhan; , K. Erciyes, , , ve son olarak Akhisar'da forma giydi.
  1. 20.8.2020
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