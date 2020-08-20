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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Segbefia Tuzla'da

Segbefia Tuzla'da

1. Lig'in yeni ekibi Tuzlaspor, ile prensip anlaşmasına vardı.

1. Lig'in yeni ekibi Tuzlaspor, ile prensip anlaşmasına vardı. Altay'ın 29 yaşındaki orta sahasının bugün yeni ekibine imza atması bekleniyor. 1.79 boyundaki Togolu futbolcu geçen sezon sadece 2 maçta forma giyerken 74 dakika süre bulabildi. Tuzla; Yohou, Tarık Tekdal, Yasin Güreler, Ferhat Öztorun, İsmail Konuk ve Metin Erol'u da kadroya katmıştı.
  1. 20.8.2020
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