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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Alıcı ve Berber ’da

Alıcı ve Berber Boluspor’da

, Hatayspor'dan ayrılan kaleci ve İstanbulspor ile yollarını ayıran sol bek ile prensip anlaşmasına vardı.

Yarenler, Hatayspor'dan ayrılan kaleci ve İstanbulspor ile yollarını ayıran sol bek ile prensip anlaşmasına vardı. 34 yaşındaki Ömer Alıcı kariyerinde 93 maça çıkarken 90 gol yedi ve 37 maçta kalesini kapattı. 28 yaşındaki sol bek Oğuzhan Berber ise geçen sezon 24 karşılaşmada boy göstermişti. 'un, Giresunsporlu orta saha ile Hatayspor'dan kanat yıldız Caner Hüseyin Bağ ile görüşmelerini sürdürdüğü ve imzaların yakın olduğu öğrenildi.
  1. 20.8.2020
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