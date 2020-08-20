Giresun’dan üç imza

Giresun üç transfer birden bitirdi. Yeşil-beyazlılar, Gaziantep'in 23 yaşındaki stoperi Ulaş Zengin ile anlaştı. Ulaş, geçen sezon sadece 2 Türkiye Kupası maçında görev yapmıştı. El sıkışılan ikinci isim Bolu'dan ayrılan Hayrullah Bilazer oldu. 25'lik sağ bek geçen yıl 29 müsabakaya çıkarken 3 asist yapmıştı. Son transfer ise 3. Lig ekibi Nazilli'den Sergen Piçinciol oldu. 24 yaşındaki stoper; geçen sezon 25 maça çıkarken 1 kez fileleri sarstı.

EREN TOZLU SIRADA

Giresun dış transferde Uzodimma, Tolgahan Acar, Kerem Kalafat ve Hüsamettin Tut'u kadroya katmıştı. Çotanaklar, iç transferde Mehmet Taş ve Himmet Ertürk ile yeniden anlaştı. Sırada Malatya'dan Eren Tozlu var. Taraflar prensipte el sıkıştı.