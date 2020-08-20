Giresun’dan üç imza
Giresun üç transfer birden bitirdi. Yeşil-beyazlılar, Gaziantep'in 23 yaşındaki stoperi Ulaş Zengin ile anlaştı.
Giresun üç transfer birden bitirdi. Yeşil-beyazlılar, Gaziantep'in 23 yaşındaki stoperi Ulaş Zengin ile anlaştı. Ulaş, geçen sezon sadece 2 Türkiye Kupası maçında görev yapmıştı. El sıkışılan ikinci isim Bolu'dan ayrılan Hayrullah Bilazer oldu. 25'lik sağ bek geçen yıl 29 müsabakaya çıkarken 3 asist yapmıştı. Son transfer ise 3. Lig ekibi Nazilli'den Sergen Piçinciol oldu. 24 yaşındaki stoper; geçen sezon 25 maça çıkarken 1 kez fileleri sarstı.
EREN TOZLU SIRADA
Giresun dış transferde Uzodimma, Tolgahan Acar, Kerem Kalafat ve Hüsamettin Tut'u kadroya katmıştı. Çotanaklar, iç transferde Mehmet Taş ve Himmet Ertürk ile yeniden anlaştı. Sırada Malatya'dan Eren Tozlu var. Taraflar prensipte el sıkıştı.
- 20.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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