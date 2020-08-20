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20 Ağustos 2020, Perşembe
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’dan üç imza

Giresun’dan üç imza

üç birden bitirdi. Yeşil-beyazlılar, 'in 23 yaşındaki stoperi ile anlaştı.

üç birden bitirdi. Yeşil-beyazlılar, 'in 23 yaşındaki stoperi ile anlaştı. Ulaş, geçen sezon sadece 2 maçında görev yapmıştı. El sıkışılan ikinci isim 'dan ayrılan Hayrullah Bilazer oldu. 25'lik sağ bek geçen yıl 29 müsabakaya çıkarken 3 asist yapmıştı. Son transfer ise 3. Lig ekibi Nazilli'den Sergen Piçinciol oldu. 24 yaşındaki stoper; geçen sezon 25 maça çıkarken 1 kez fileleri sarstı.

EREN TOZLU SIRADA
Giresun dış transferde Uzodimma, , Kerem Kalafat ve Hüsamettin Tut'u kadroya katmıştı. Çotanaklar, iç transferde Mehmet Taş ve Himmet Ertürk ile yeniden anlaştı. Sırada 'dan Eren Tozlu var. Taraflar prensipte el sıkıştı.

  1. 20.8.2020
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