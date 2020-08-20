Karaer tamam
Adana Demirspor 32 yaşındaki defans oyuncusu Anıl Karaer ile 2+1 yıllık sözleşme yaptı Çukurova temsilcisi, Trabzonspor’dan Doğan Erdoğan için de teklifte bulundu.
Yeni sezon öncesi yapılacak transferlerde ince eleyip sık dokuyan Adana Demirspor, üçüncü bombasını patlattığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Bursaspor'dan karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran defans oyuncusu Anıl Karaer, kendisini 2+1 yıllığına lacivert-mavililere bağlayan kontratı yaptı. Çukurova ekibi daha önce Göztepe'den forvet Samed Kaya ve bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Sedat Şahintürk'ü renklerine katmıştı. Anıl Karaer geçen sezon Bursaspor'da 28 maça çıkarken 1 gol atmıştı. Galatasaray altyapısından çıkan tecrübeli futbolcu, stoper ve sol bek mevkilerinde görev yapabiliyor.
SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK
Mavi Şimşekler, transfer taarruzunu sürdürürken gözünü Trabzonspor'da forma giyen Doğan Erdoğan'a dikti. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralık veya direkt bonservisiyle verilmesi adına teklifte bulunulduğu öğrenildi. Geçen sezon bordo-mavili formayı 36 kez terleten Doğan Erdoğan bunların 10 tanesinde müsabakalara ilk 11'de başlarken 26 maçta kulübeden oyuna dahil olmuştu. Samsun doğumlu olan ve Samsun altyapısından yetişen Doğan, geçen sezon 200 bin euro'ya Avusturya'nın LASK Linz takımından kadroya katılmıştı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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