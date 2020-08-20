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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Karaer tamam

Karaer tamam

32 yaşındaki defans oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme yaptı Çukurova temsilcisi, ’dan Doğan Erdoğan için de teklifte bulundu.

Yeni sezon öncesi yapılacak transferlerde ince eleyip sık dokuyan , üçüncü bombasını patlattığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde 'dan karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran defans oyuncusu , kendisini 2+1 yıllığına lacivert-mavililere bağlayan kontratı yaptı. Çukurova ekibi daha önce 'den forvet Samed Kaya ve bonservisi 'ta bulunan Sedat Şahintürk'ü renklerine katmıştı. Anıl Karaer geçen sezon Bursaspor'da 28 maça çıkarken 1 gol atmıştı. altyapısından çıkan tecrübeli futbolcu, stoper ve sol bek mevkilerinde görev yapabiliyor.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK
Mavi Şimşekler, taarruzunu sürdürürken gözünü 'da forma giyen Doğan Erdoğan'a dikti. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralık veya direkt bonservisiyle verilmesi adına teklifte bulunulduğu öğrenildi. Geçen sezon bordo-mavili formayı 36 kez terleten Doğan Erdoğan bunların 10 tanesinde müsabakalara ilk 11'de başlarken 26 maçta kulübeden oyuna dahil olmuştu. doğumlu olan ve Samsun altyapısından yetişen Doğan, geçen sezon 200 bin euro'ya 'nın LASK Linz takımından kadroya katılmıştı.

  1. 20.8.2020
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