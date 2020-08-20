Karaer tamam

Yeni sezon öncesi yapılacak transferlerde ince eleyip sık dokuyan Adana Demirspor, üçüncü bombasını patlattığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Bursaspor'dan karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran defans oyuncusu Anıl Karaer, kendisini 2+1 yıllığına lacivert-mavililere bağlayan kontratı yaptı. Çukurova ekibi daha önce Göztepe'den forvet Samed Kaya ve bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Sedat Şahintürk'ü renklerine katmıştı. Anıl Karaer geçen sezon Bursaspor'da 28 maça çıkarken 1 gol atmıştı. Galatasaray altyapısından çıkan tecrübeli futbolcu, stoper ve sol bek mevkilerinde görev yapabiliyor.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK

Mavi Şimşekler, transfer taarruzunu sürdürürken gözünü Trabzonspor'da forma giyen Doğan Erdoğan'a dikti. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralık veya direkt bonservisiyle verilmesi adına teklifte bulunulduğu öğrenildi. Geçen sezon bordo-mavili formayı 36 kez terleten Doğan Erdoğan bunların 10 tanesinde müsabakalara ilk 11'de başlarken 26 maçta kulübeden oyuna dahil olmuştu. Samsun doğumlu olan ve Samsun altyapısından yetişen Doğan, geçen sezon 200 bin euro'ya Avusturya'nın LASK Linz takımından kadroya katılmıştı.