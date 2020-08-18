Son dakika: TFF açıkladı! Alt liglerin başlama tarihi belli oldu - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig TFF açıkladı! İşte alt liglerin başlangıç tarihi

Son dakika: açıkladı! Alt liglerin başlama tarihi belli oldu

Son dakika: TFF açıkladı! Alt liglerin başlama tarihi belli oldu

Son dakika... 'ndan 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig için verilen karar açıklandı. İşte alt liglerin başlangıç tarihi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihleri belirlendi.

Buna göre; yeni sezon TFF 1. Lig'de 2020'de, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde başlayacak.

'de daha önce 2020-2021 sezonunun 11 Eylül'de başlayacağı kamuoyuna duyurulmuştu.

Tüm liglerin sezon planlamaları ise daha sonra ilan edilecek.

  1. 18.08.2020
  2. Güncelleme: 18.08.2020 16:37
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: TFF açıkladı! Alt liglerin başlama tarihi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA