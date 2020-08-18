Son dakika: TFF açıkladı! Alt liglerin başlama tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihleri belirlendi.

Buna göre; yeni sezon TFF 1. Lig'de 11 Eylül 2020'de, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde başlayacak.

Süper Lig'de daha önce 2020-2021 sezonunun 11 Eylül'de başlayacağı kamuoyuna duyurulmuştu.

Tüm liglerin sezon planlamaları ise daha sonra ilan edilecek.