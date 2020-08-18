Son dakika: TFF açıkladı! Alt liglerin başlama tarihi belli oldu
Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu'ndan TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig için verilen karar açıklandı. İşte alt liglerin başlangıç tarihi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihleri belirlendi.
Buna göre; yeni sezon TFF 1. Lig'de 11 Eylül 2020'de, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde başlayacak.
Süper Lig'de daha önce 2020-2021 sezonunun 11 Eylül'de başlayacağı kamuoyuna duyurulmuştu.
Tüm liglerin sezon planlamaları ise daha sonra ilan edilecek.
- 18.08.2020
- Güncelleme: 18.08.2020 16:37
- Son dakika: TFF açıkladı! Alt liglerin başlama tarihi belli oldu
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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